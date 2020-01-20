Создан особый формат: Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Украина

Рассказавший о низком уровне антисемитизма в Украине президент Владимир Зеленский убежден, что его российский коллега Владимир Путин понимает, что Украина — независимое государство. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

По словам главы государства, с Путиным уже начался диалог — для этого был создан формат, который привел к «некоторым чувствительным решениям».

«Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о „нормандском формате“. После этого произошел второй обмен пленными — самый большой подобный обмен», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, что Путин однажды говорил, что Украина — это не страна и, думает ли он так сейчас, Зеленский пояснил, что не знает, о чем думает российский президент.

«Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — отметил Зеленский.

И добавил, что, если бы он не стремился к миру на востоке, то никогда бы не намеревался стать президентом. Он также добавил, что видит прогресс в ситуации на Донбассе из-за сокращения числа обстрелов, но они все еще присутствуют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), обратил внимание на то, что в Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает российская сторона, однако содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

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