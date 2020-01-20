Никакой автономии Донбасса: Сайдик ответил Путину по поводу Минских соглашений

Украина

Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), обратил внимание на то, что в Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает российская сторона, однако содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

Об этом он сказал в интервью изданию Die Presse передает Укринформ.

«Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять», — заявил он.

Таким образом дипломат заочно ответил на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего на пресс-конференции 19 декабря, что закон об особом статусе Донбасса является «ключом Минских соглашений» и должен быть закреплен в Конституции Украины.

Тогда же министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивал, что закрепление особого статуса оккупированной части Донбасса в Конституции Украины исключено.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, «но сначала должна быть четко прояснена сторона с безопасностью». В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

«Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом «Дне X», — заявил Сайдик.

Также в интервью австрийский дипломат заявил, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть проведены по украинскому избирательному законодательству, с допуском всех политических сил и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

«Факт заключается в том, что должны быть демократические выборы, в которых могут участвовать все политические силы. Украинские выборы по украинскому избирательному законодательству. Все остальное — иллюзорно. Они должны быть организованы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Если сепаратисты считают, что можно исключить определенные силы, то это не сработает «, — сказал Сайдик, комментируя вопрос местных выборов на Донбассе.

По его словам, рамки для проведения этих местных выборов созданы с «принятия формулы Штайнмайера».

При этом, ключевым моментом остается создание надлежащих условий безопасности. Создать эти условия можно было бы, в частности, посредством совместной миссии ОБСЕ и ООН, однако российская сторона раскритиковала эту идею.

«Мы предложили международное полицейское присутствие для обеспечения безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды даже подтвердил это. Жаль, что дальше в этом направлении не было работы. Зато была раскритикована наша идея переходной администрации ООН», — заявил он.

На уточняющий вопрос, Сайдик подтвердил, что именно Москва негативно отреагировала на идею совместной миссии ОБСЕ и ООН в Донбассе.

Он также указал на то, что иногда комментарии «некоторых близких к Кремлю кругов» вызывают сомнения относительно реального желания найти урегулирование конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины 12 декабря 2019 года приняла изменения в Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал этот закон.

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