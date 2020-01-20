Тейлор Свифт выгнала Джастина Бибера с тренировки в спортзале: что произошло

Мир

Заработавшая за 10 лет 825 миллионов долларов 30-летняя американская певица Тейлор Свифт любит концентрироваться на выполняемых задачах, в том числе и на спортивных тренировках, стремясь к тому, чтобы они проходили практически идеально.

При этом она не терпит посторонних глаз и всегда бронирует отдельный зал для занятий с личным тренером, пишет Hello! со ссылкой на TMZ.

Но на прошлой неделе сотрудники элитного спортклуба в Западном Голливуде, похоже, позабыли про эту маленькую просьбу певицы, и она была немало удивлена, когда вместо пустого зала обнаружила занятые тренажеры.

Сотрудники клуба тут же решили исправить досадное недоразумение и попросили гостей спортклуба очистить помещение.

Одним из самых неторопливых посетителей оказался Джастин Бибер. Певец не торопился заканчивать свою тренировку, а вместо этого дурачился, танцевал и делал селфи на фоне спортинвентаря. И удалился только после того, как персонал более настойчиво пропросил его уйти.

Издание напоминает, что у Джастина Бибера и Тейлор Свифт давние недопонимания. Начались они во время отношений Джастина с Селеной Гомес. Тейлор не поддерживала подругу в этом союзе и знала, что Бибер изменяет Селене. А минувшей осенью и без того недружеские отношения омрачились личной обидой.

В октябре 2019 года в Сети появилось видео, где Тейлор, только что сделавшая операцию по коррекции зрения, расстроилась из-за банана — просто оторвала не тот, что хотела. Этот момент на камеру запечатлела ее мама, не думая, что найдется кто-то, кто вздумает шутить над человеком, который плохо видит.

Но Джастин Бибер нашел ролик забавным и спародировал Тейлор в соцсетях. Во время прямой трансляции в Instagram он оторвал себе банан и прокричал странную фразу: «Это не тот банан, у него нет головки». И потом принял точно такую же позу, как Тейлор на видео. Гнев фанатов не заставил себя долго ждать. За неуместную шутку мужа пришлось извиняться его супруге Хейли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона, получив 29 премий American Music Awards.

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