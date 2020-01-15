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Родные Анастасии Заворотнюк устроили ей праздник в больнице
После сообщений о выписке больной раком Анастасии Заворотнюк оказалось, что ее перевели в другую клинику. Актриса проходит реабилитацию. Родные не комментируют ее состояние. По информации росСМИ, у актрисы парализована правая сторона.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, родные прекрасной няни устроили ей праздник прямо в больничной палате. Мать актрисы Валентина Борисовна, сын Майкл и старшая дочь Анна провели у постели актрисы 14 января, вместе отметив день рождения Анны. Они привезли все необходимое для праздника с собой и украсили палату.
Напомним, Анне Заворотнюк исполнилось 24 года. Старшую дочь и сына Майкла Анастасия родила во втором браке с Дмитрием Стрюковым. В феврале 2018 года актриса родила дочку Милу от третьего мужа Петра Чернышева. Фигурист делает все возможное, чтобы спасти любимую.
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