У семьи Анастасии Заворотнюк возникли новые проблемы

Шоу-бизнес

У семьи Анастасии Заворотнюк, которую якобы выписали из клиники домой из-за бессмысленности лечения, возникли новые проблемы. На имя матери актрисы пришли новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Дело в том, что на Валентину Борисовну зарегистрирован автомобиль «Мерседес», за рулем которого в основном ездит муж актрисы Петр Чернышев или дочь Анна. В прошлом году семье пришлось заплатить огромный штраф.

А в новом году зафиксированы новые нарушения. «С 4 ноября на Валентину Заворотнюк выписано более двух десятков постановлений на сумму 22 тысячи рублей. Суммы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 40 км/ч до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом бывало, что за один день водитель совершал 2−3 нарушения. Последний раз камеры зафиксировали превышение скорости на Бережковской набережной 9 января, до этого — 27 декабря», — пишет КП.ру.

Ранее СМИ сообщали, что семья актрисы задолжала крупную сумму за иппотеку.

После сообщений о выписке Анастасии из клиники, ее семья хранит молчание. На официальной странице поддержки Заворотнюк в сети в последний раз обращались к поклонникам перед Новым годом. В окружении актрисы говорят, что Петр Чернышев отказывается верить в неизбежное.

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