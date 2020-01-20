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Украина

Мендель не выдержала: Офис президента ограничил комментарии на своей странице в Instagram

6:50 20 января 2020 227
Мендель и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая ранее «прославилась» своей способностью блокировать журналистов и блогеров в социальных сетях за их «неудобные» вопросы и попытки получить информацию о действиях ее шефа, похоже, решила прибегнуть к «кардинальному» средству общения с оппонентами — попросту отключить комментарии в на странице Офиса президента в социальной сети Instagram.

Такой вывод можно сделать по тому факту, что на данный момент подписчики страницы лишены какой-либо возможности оставлять комментариями под записями.

Кроме того, не отображаются и комментарии, сделанные фолловерами ранее.

Как известно, расширенные настройки в соцсети позволяют владельцу аккаунта блокировать «неугодных» пользователей или отключать функцию комментариев (что, очевидно, и сделала сама Юлия — или же это было выполнено по ее просьбе)

Пока что не совсем понятно, что вызвало неудовольствие верного пресс-секретаря Зеленского — возможно, критика пользователей внешнего вида первой леди, которая сопровождала супруга в поездке в Омане, или найденные пользователями ошибки, которые иногда допускает глава пресс-службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Мендель была вынуждена принесла извинения за неверную транслитерацию столицы Украины на английском языке. И это, к сожалению, не единственная ее ошибка.

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