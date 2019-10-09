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Украина

Мендель извинилась за "Kiev"

1:23 9 октября 2019 45
Юлия Мендель
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель принесла извинения за неверную транслитерацию столицы Украины на английском.

Об этом она написала в своем Twitter, который ведет на английском.

«Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия «Киева», — оправдывается пресс-секретарь.

При этом Юлия указала, что сама постоянно подчеркивала во всех СМИ, где работала, необходимость употребления правильной транслитерации.

«Извините всех, кого могла обидеть …», — сокрушается Юлия Мендель.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оказалась в эпицентре нового скандала, так как написала о том, что Владимир Зеленский давал интервью в Киеве, применив для этого принятое у российских пропагандистов написание «Kiev» вместо привычного для Украины «Kyiv».

Пользователи сети сразу же заметили эту ошибку и бурно отреагировали на нее, указав, что написание Kyiv знают во многих странах мира, но это не относится к пресс-секретарю Зеленского, которая является «переводчиком только с русского».

Также у Мендель спрашивали, когда она наймет репетитора и научится правильно писать столицу страны, в которой проживает. Кроме того, Юле доходчиво объяснили, что работа пресс-секретаря — это не микрофонами журналистов бить, а грамотно освещать действия президента, поэтому ей лучше изучить украинский язык во избежание печального завершения карьеры.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 октября известный журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на Юлию Мендель, пресс-секретаря Владимира Зеленского. Оно касается нападения на журналиста Сергея Андрушко и других эпизодов ее «бурной деятельности».

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