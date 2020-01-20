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Немного подморозит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
Новая неделя в Украине начнется с небольшого мороза ночью и утром. Днем погода в большинстве областей будет солнечной, осадков не ожидается.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, ситуацию на дорогах усложнит туман, снизив видимость местами до 200 метров. Также будет досаждать пронзительный северо-западный ветер.
Температура днем в большинстве регионов составит от 2° мороза до трех градусов тепла. По-настоящему морозная погода стоит сейчас только в Карпатах — там ночью возможны 10 градусов ниже нуля.
Напомним, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что погода в ближайшие дни будет теплой, как для января. А народный синоптик Владимир Деркач обещает нынешней зимой «температурные качели». Об этом в статье «Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы (карты)».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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