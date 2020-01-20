Культура и искусство

Змей из монет: в Одессе приступили к созданию самой большой в мире скульптуры из денег (фото)

В Одессе начали сооружать необычную скульптурную композицию высотой в шесть метров и массой в 2 тонны — из 250 тысяч 5-копеечных монет. Автор идеи «Свои5копеек», он же человек, воплощающий ее в жизнь, — известный одесский скульптор по металлу Кирилл Максименко. Проект объединил всю Украину. Пятикопеечные монетки, выведенные НБУ из оборота 1 октября минувшего года, собирают в Одессе, Киеве, Львове, Ровно, Днепре, Доброславе, Южном, Ужгороде, Ивано-Франковске…

«Идея сделать скульптуру возникла, когда я узнал, что 5 копеек собираются выводить из оборота, — говорит Кирилл Максименко. — Сначала планировали собрать 70 тысяч монет, в итоге вышло в 3,5 раза больше. Хотели просто скульптуру из пяти копеек, а теперь получится самая большая в мире скульптура из монет. В мире нет аналога и, вероятнее всего, нескоро появится. Ведь не было прецедентов по столь масштабному выводу монет из оборота».

Необычным станет и само изваяние, выполненное по мотивам фигуры уробороса (свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост и символизирующий цикличность добра и зла, жизни и смерти). В разных религиях и у разных народов это символ добра и зла, круговорота всего в природе.

«У нас это тоже своеобразный круговорот: сначала был металл, который стал монетой, а потом эти монеты снова становятся металлом. Сами монеты похожи на чешую, поэтому вся скульптура будет выполнена в форме рыбьей чешуи. При этом каждая монетка будет приварена отдельно», — уточняет Кирилл.

Партнером проекта выступил завод имени Патона. Его представители вручили скульптору сварочное оборудование, при помощи которого «оживут» все задействованные монетки. По словам Максима Лемейды, регионального менеджера названного предприятия, всеми работами будет заниматься сам Кирилл со своими друзьями. Задача партнеров — предоставить лишь техническую поддержку.

«Здесь нужно быть усидчивым и настойчиво идти к своей цели. Ведь сварить необычную конструкцию из сотен тысяч монет — это очень даже непросто, нужно иметь большую цель», — констатирует Максим.

Представить готовую скульптуру планируют уже 1 октября 2020 года — ровно через год после вывода «белой мелочи» из оборота. Автор надеется, что объект разместят в центре Одессы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что накануне Нового года в центре Одессы открыли оригинальную скульптурную композицию — фигурку кота в натуральную величину и банку с консервами, из которой он поедает кильку в томате. Напомним, что скульптуры котов в Одессе начали устанавливать еще в 2018 году. Так, в рамках проекта «Одесские коты» необычный котик поселился на небольшом островке в парке Победы, по соседству с живыми лебедями и черепахами. Еще одну небольшую скульптуру установили на высотке, расположенной на перекрестке улиц Осиповой и Большой Арнаутской.

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