Тест на гражданина: знаменитая актриса выступила с резонансным предложением к украинцам

Шоу-бизнес

Знаменитая украинская актриса Ирма Витовская, резко высказавшаяся о юморе «95 квартала», обратилась к украинцам с резонансным предложением. Артистка, которая всегда четко озвучивала свою патриотическую позицию, помогала воинам на Донбассе, считает, что искусство не может быть вне политики.

Новый фильм «Мої думки тихі», в котором Ирма сыграла главную роль, — подтверждение тому. Каждый зритель, посмотрев картину, проходит тест на зрелость, считает актриса.

Более того, она предлагает всем украинцам пройти тест гражданина. Свою позицию Витовская выбрала давно.

«Кроме того, что я актриса, я еще и человек и гражданин. Я никогда никого не хочу обвинять или осуждать. Есть Господь Бог для этого и кармическая ответственность. Но есть вопросы чести, моральной стерильности», — сказала Ирма в интервью изданию «Українська правда».

Актриса предполагает, что будущее Украины за культурными интеллектуалами, осознанными гражданами. Только осознанные украинцы могут решать судьбу своей страны и строить ее успешное будущее.

«Я сторонник института гражданства. Возможно, это ограничение выбора всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, и что это за страна, имеет право выбирать ее будущее», — сказала Витовская.

Актриса предлагает всем сдать тесты и ответить на ключевые вопросы украинкой истории.

«Голодомор — это трагедия, неурожай или осознанный геноцид? 39-й год — год освобождения или все-таки оккупация части другой страны? И язык, конечно. Человек, который не прошел тесты, не может вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки…», — считает Витовская.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Ирма Витовская рассказала, почему в свое время не уехала работать за границу, а начала строить карьеру в Украине, хотя это было очень непросто.

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