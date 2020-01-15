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Украина

Убийство Шеремета: адвокаты обнародовали важную информацию об Антоненко

15:05 15 января 2020 376
Андрей Антоненко в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокаты музыканта Андрея Антоненко, которого Апелляционный суд Киева оставил под стражей, обнародовали доказательства его непричастности к делу об убийстве Павла Шеремета.

Как передает «24 канал», речь идет о медицинском заключении, в котором указывается, что в момент совершения преступления музыкант не хромал. А у человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, были проблемы с походкой. Напомним, что на судебном заседании представители обвинения заявляли, что Андрей Антоненко «мог хромать».

В частности, опубликована выписка из медицинской карты Антоненко. Сообщается, что музыкант не мог хромать в день совершения преступления, поскольку после хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, функция его походки не была нарушена.

«Эта выписка — часть исследований, проведенных врачом-ученым (Владиславом Горбовцом) с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли исследованиям, которые опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни во время выписки из больницы, ни в день убийства Шеремета», — цитируют журналисты адвоката музыканта Станислава Кулика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Антоненко написал открытое письмо руководству Украины, в том числе. президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапке, в котором попытался выяснить цель его ареста и безосновательного зачисления в ряды подозреваемых.

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