- 15:16 Дети плачут, взрослые не знают, что делать: полторы сотни украинцев застряли в Италии и не могут улететь домой
- 15:01 Обломки самолета сгребают бульдозерами: СМИ сообщили о сложностях с расследованием катастрофы в Иране
- 14:59 Начальница ЗАГСа в Черновцах угрожала посетителям электрошокером: инцидент попал на видео
- 14:45 Хотелось бы быстрее: в СНБО рассказали, как идет расследование авиакатастрофы МАУ в Иране
- 14:26 Дело об убийстве Шеремета: Антоненко оставили под стражей
- 14:19 Подростки до смерти избили мужчину на Троещине: суд принял решение по задержанным
- 14:18 Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП
- 14:13 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 14:13 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 14:12 Сбросил бывшую жену с балкона: одессит получил семь лет тюрьмы
- 14:05 Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
- 14:01 Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко оставили под стражей
В Киеве Апелляционный суд, где рассматривался вопрос об изменении меры пресечения Андрею Антоненко, отказался отпустить музыканта из-под стражи.
Как сообщает «Украинская правда», суд рассматривал уже вторую жалобу адвокатов Антоненко на его арест. А сторона обвинения настаивала, что у следствия есть несколько доказательств причастности Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета.
В частности, говоря об экспертизе, где походки музыканта и человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, отличаются, прокурор заявил, что в тот день Антоненко «мог хромать». Адвокаты, в свою очередь, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция походки у их подзащитного не была нарушена.
Также защита упомянула и об экспертизе, в которой рост мужчины на камере составляет 164−175 см, в то время, как рост музыканта — 180 см. Речь идет об экспертизе, которую полиция проводила в 2016 году. Адвокаты утверждают, что обвинение скрывает эти материалы, а прокурор заявил, что «экспертиза не имеет значения». Судьи отказали защите в истребовании данного документа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антоненко написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапке, пытаясь выяснить цель его ареста и безосновательного зачисления в ряды подозреваемых.
Фото со странички Free Riff в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!