Дело об убийстве Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Украина

В Киеве Апелляционный суд, где рассматривался вопрос об изменении меры пресечения Андрею Антоненко, отказался отпустить музыканта из-под стражи.

Как сообщает «Украинская правда», суд рассматривал уже вторую жалобу адвокатов Антоненко на его арест. А сторона обвинения настаивала, что у следствия есть несколько доказательств причастности Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета.

В частности, говоря об экспертизе, где походки музыканта и человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, отличаются, прокурор заявил, что в тот день Антоненко «мог хромать». Адвокаты, в свою очередь, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция походки у их подзащитного не была нарушена.

Также защита упомянула и об экспертизе, в которой рост мужчины на камере составляет 164−175 см, в то время, как рост музыканта — 180 см. Речь идет об экспертизе, которую полиция проводила в 2016 году. Адвокаты утверждают, что обвинение скрывает эти материалы, а прокурор заявил, что «экспертиза не имеет значения». Судьи отказали защите в истребовании данного документа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антоненко написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапке, пытаясь выяснить цель его ареста и безосновательного зачисления в ряды подозреваемых.

Фото со странички Free Riff в Facebook.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter