Брэд Питт и Дженнифер Энистон собираются вместе усыновить ребенка — СМИ

Мир

На фоне сообщений о том, что бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон в последнее время чрезвычайно сблизились, позабыв прошлое, в прессе появились слухи, что отношения между ними развиваются в ином направлении, чем просто дружеские. Издание New Idea пишет, что пара вот-вот официально объявит о своем воссоединении. Более того, 56-летний Питт (у которого есть приемных и трое родных детей от второй жены Анджелины Джоли) и 50-летняя бездетная Энистон готовятся вместе усыновить ребенка. По информации издания, они хотят взять на воспитание сироту из Мексики. И якобы уже вдвоем тайно посетили приют Casa Hogar Sion в городе Тихуана, который Дженнифер уже много лет финансово поддерживает.

Издание отмечает, что период новогодних праздников и Брэд, и Дженнифер провели в Мексике. Правда вместе их на публике не видели. Энистон отдыхала в компании друзей — в том числе режиссера Уилла Спека и комика Джимми Киммела.

Спустя несколько дней по окончании отпуска в Мексике Энистон и Брэд посетили церемонию вручения премий «Золотой глобус», на которой Питт был назван лучшим актером второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Произнося свою благодарственную речь, Питт сказал, что хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать. «Поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке», — пошутил актер. Камера при этом показала крупным планом Дженнифер, которая искренне рассмеялась, с восторгом глядя на бывшего мужа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели вечер вместе, украшая елку.

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