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Шоу-бизнес

MARUV засветила грудь в откровенном купальнике (фото)

12:41 20 января 2020 982
MARUV
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица MARUV, которую недавно ограбили в Киеве, зимний отпуск предпочла провести в Арабских Эмиратах. Звезда вместе с мужем Александром и подругой Татьяной отправились в Дубай. Пикантными фото с отдыха эпатажная певица поделилась на своей странице в Instagram. На снимках Анна Корсун (настоящее имя певицы. — Ред.) позирует в откровенном черном купальнике, частично обнажающим грудь, с сексуальным вырезом на животе.

Поклонники певицы пришли в восторг от ярких фото и форм MARUV. В комментариях они засыпали ее комплиментами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова впечатлила поклонников яркими фото в купальнике на пляже в Мексике.

Также судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть откровенным постельным фото.

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