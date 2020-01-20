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MARUV засветила грудь в откровенном купальнике (фото)
Популярная певица MARUV, которую недавно ограбили в Киеве, зимний отпуск предпочла провести в Арабских Эмиратах. Звезда вместе с мужем Александром и подругой Татьяной отправились в Дубай. Пикантными фото с отдыха эпатажная певица поделилась на своей странице в Instagram. На снимках Анна Корсун (настоящее имя певицы. — Ред.) позирует в откровенном черном купальнике, частично обнажающим грудь, с сексуальным вырезом на животе.
Поклонники певицы пришли в восторг от ярких фото и форм MARUV. В комментариях они засыпали ее комплиментами.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова впечатлила поклонников яркими фото в купальнике на пляже в Мексике.
Также судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть откровенным постельным фото.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.