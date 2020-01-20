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Горячо: Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть постельным фото
Известный повар, судья кулинарного шоу «МастерШеф» (телеканал СТБ) Эктор Хименес-Браво, поделившийся ранее оригинальными рецептами новогодних блюд, взбудоражил сеть обнаженным фото. На своей странице в Instagram он опубликовал пикантный снимок, на котором позирует в постели обнаженным, прикрыв интимное место одеялом.
«Воскресенье выходной! Проведу его так. А что вы делаете?», — подписал Эктор фото.
Подписчицы живо отреагировали на фото, оставляя лестные комментарии.
«Ого, Эктор! Горячо, отличные планы на день», Ого-го-го", «Тоже подофигела», «Аполлон», — пишут поклонницы в комментариях. Другие критикуют Эктора, мол «и он туда же».
Напомним, 14 января Эктор отметил 48 день рождения. Он не только прекрасно готовит, но и много времени проводит в спортзале.
Ранее горячими пляжными фото порадовала поклонников Оля Полякова, которая сейчас отдыхает в Мексике.
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