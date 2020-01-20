24.11 / 24.39 26.66 / 27.09
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Горячо: Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть постельным фото

11:01 20 января 2020 426
Эктор Хименес-Браво
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный повар, судья кулинарного шоу «МастерШеф» (телеканал СТБ) Эктор Хименес-Браво, поделившийся ранее оригинальными рецептами новогодних блюд, взбудоражил сеть обнаженным фото. На своей странице в Instagram он опубликовал пикантный снимок, на котором позирует в постели обнаженным, прикрыв интимное место одеялом.

«Воскресенье выходной! Проведу его так. А что вы делаете?», — подписал Эктор фото.

Подписчицы живо отреагировали на фото, оставляя лестные комментарии.

«Ого, Эктор! Горячо, отличные планы на день», Ого-го-го", «Тоже подофигела», «Аполлон», — пишут поклонницы в комментариях. Другие критикуют Эктора, мол «и он туда же».

Напомним, 14 января Эктор отметил 48 день рождения. Он не только прекрасно готовит, но и много времени проводит в спортзале.

Ранее горячими пляжными фото порадовала поклонников Оля Полякова, которая сейчас отдыхает в Мексике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

пенсии

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер