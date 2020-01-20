Украина

В Украине раскрыли новую тактику боевиков с беспилотниками на Донбассе

На Донбассе боевики российско-оккупационных войск запускают свои беспилотники во время работы БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ, используя запрет на ведение огня для ведения воздушной разведки. Ранее в зоне проведения ООС украинские военнослужащие получили ранения во время взрыва беспилотника противника.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник активизировал ведение разведки с воздуха.

«С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои БПЛА в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ», — сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута.

По его словам, таким образом, российско-оккупационное командование использует режим запрета на ведение огня для проведения воздушной разведки «в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил», в том числе, и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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