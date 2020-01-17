Украина

ВСУ понесли потери на Донбассе: позиции военных накрывают из артиллерии и минометов

В четверг, 16 января, на Донбассе под обстрелами боевиков погиб военнослужащий ВСУ. Днем ранее в районе населенного пункта Каштановое от пули вражеского снайпера погиб боец 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка старший солдат Алексей Кучкин.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции ВСУ подвергались обстрелам из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также в командовании ООС сообщили об активности снайперов противника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время обстрела боевиками позиций ВСУ тяжелое ранение получил старший солдат Николай Довженко, воевавший в рядах 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода. Через несколько часов он умер в больнице.



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