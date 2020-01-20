За каждую секунду боя с Серроне Макгрегор получил 2 млн долларов (фото)

Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, одержавший яркую победу над американцем Дональдом Серроне на вечере UFC 246 в Лас-Вегасе, неплохо при этом заработал.

Официальный гонорар Конора за поединок составил «жалких» пять миллионов долларов (у Серроне — два), но основную часть дохода принес процент от платных трансляций и продаж рекламы боя. В итоге общий заработок ирландца достиг отметки в фантастические 78 млн долларов. Получается, за каждую секунду боя Макгрегор заработал почти 2 млн долларов!

Конор стал первым в истории UFC бойцом, нокаутировавшим соперников в трех весовых категориях

«Я очень счастлив. Кто может подобно мне менять дивизионы и останавливать соперников, как я? UFC может отнимать пояса и передавать бойцам воображаемые титулы, которые позволят повторить мой чемпионский статус, но они никогда не смогут одержать победы нокаутом в нескольких весовых категориях. Я стал первым бойцом в истории UFC, который завершил досрочной победой поединки в полулегком, легком и полусредней весовых категориях, и я очень горжусь этим. К тому же Дональд удерживает рекорд промоушена по количеству нокаутов после ударов в голову, и я рад нокаутировать его именно таким образом», — поделился своими эмоциями Макгрегор после боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что король Instagram Дэн Билзерян проиграл 1 млн долларов, поставив на победу Серроне над Макгрегором.

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