- 14:45 В Одессе 2-летний мальчик отравился, проглотив капсулу с жидкостью для стирки
- 14:35 «Шахтер» улетел на сбор в Турцию без футболиста сборной Украины
- 14:29 Украинагейт: в США выяснили, как в скандале замешан Насиров
- 14:20 Самые длинные волосы в мире: девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса
- 14:18 Целуются и смотрят фильмы: внук Михалкова проводит дни у постели модели, выпавшей из окна его квартиры
- 14:15 "Еще не время": в МИДе пообещали раскрыть детали поездки Зеленского в Оман
- 14:13 Криштиану Роналду отпраздновал гол за «Ювентус» поцелуем с одноклубником
- 14:08 Ситуация на Донбассе обострилась до предела: эксперт указал на взрывоопасную тенденцию
- 13:59 За каждую секунду боя с Серроне Макгрегор получил 2 млн долларов
- 13:59 ДТП с пьяным полицейским в Одессе: пострадавшие в крайне тяжелом состоянии
- 13:59 "Валюту" продавали килограммами: на Крещение в Полтаве устроили праздник сала
- 13:55 В Украине раскрыли новую тактику боевиков с беспилотниками на Донбассе
"Еще не время": в МИДе пообещали раскрыть детали поездки Зеленского в Оман
Детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман, вызвавшего большой общественный резонанс, станут известны «в свое время».
Как передает «Лига», об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Отметив, что «никакой теории заговора нет», он добавил: «МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, мы получаем запросы, которые мы вам разъясним в свое время».
Тем временем стало известно о планах Зеленского посетить Вмемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Как сообщили в Офисе президента, он отправится в Швейцарию в среду, 22 января.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин не исключал, что Владимир Зеленский в Омане мог встречаться с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Он также отметил, что в это время в Оман из Москвы прилетал самолет украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, который и мог привезти на встречу с Зеленским помощника Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.