24.13 / 24.40 26.67 / 27.09
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Еще не время": в МИДе пообещали раскрыть детали поездки Зеленского в Оман

14:15 20 января 2020 250
Зеленский в Омане
Инф. «ФАКТОВ»

Детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман, вызвавшего большой общественный резонанс, станут известны «в свое время».

Как передает «Лига», об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Отметив, что «никакой теории заговора нет», он добавил: «МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, мы получаем запросы, которые мы вам разъясним в свое время».

Тем временем стало известно о планах Зеленского посетить Вмемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Как сообщили в Офисе президента, он отправится в Швейцарию в среду, 22 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин не исключал, что Владимир Зеленский в Омане мог встречаться с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Он также отметил, что в это время в Оман из Москвы прилетал самолет украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, который и мог привезти на встречу с Зеленским помощника Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер