Украина

"Еще не время": в МИДе пообещали раскрыть детали поездки Зеленского в Оман

Детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман, вызвавшего большой общественный резонанс, станут известны «в свое время».

Как передает «Лига», об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Отметив, что «никакой теории заговора нет», он добавил: «МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, мы получаем запросы, которые мы вам разъясним в свое время».

Тем временем стало известно о планах Зеленского посетить Вмемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Как сообщили в Офисе президента, он отправится в Швейцарию в среду, 22 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин не исключал, что Владимир Зеленский в Омане мог встречаться с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Он также отметил, что в это время в Оман из Москвы прилетал самолет украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, который и мог привезти на встречу с Зеленским помощника Путина.

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