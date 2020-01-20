Спорт

«Шахтер» улетел на сбор в Турцию без футболиста сборной Украины (фото)

В понедельник, 20 января, донецкий «Шахтер», готовящийся к матчам против португальской «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы (первый — 20 февраля в Харькове), отправился на первый подготовительный сбор в турецкий Белек, который продлится до 30 января.

Главный тренер команды Луиш Каштру рассчитывает в тренировочном процессе на 28 футболистов. Отсутствуют в делегации бразильцы Додо и Майкон, выступающие за сборную Бразилии в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020 в Токио, нападающий Андрей Борячук (3 матча, 1 мяч за «горняков» в нынешнем сезоне), который уже в ближайшие дни может сменить команду, а также защитник сборной Украины Богдан Бутко, не проведший ни одного матча в сезоне-2019/2020 и занимающийся поиском нового клуба.

Полностью список футболистов «Шахтера», прибывших в Турцию, выглядит так:

вратари — Пятов, Шевченко, Трубин;

защитники — Кривцов, Бондарь, Хочолава, Матвиенко, Витао, Исмаили, Кирюханцев;

полузащитники — Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коноплянка, Болбат, Дентиньо, Мудрик, Веллингтон Нем, Сиприано, Фернандо;

нападающие — Мораес, Сикан, Вакула.

Главный тренер Луиш Каштру

Жуниор Мораес в прекрасном настроении

Алан Патрик и Маркос Антонио

На первом учебно-тренировочном сборе «горняки» проведут три контрольных поединка. 25 января «Шахтер» сыграет с польским «Лехом», 26 числа встретится с сербской «Войводиной», а 30-го — с чешским «Словацко».

Напомним, что вторую часть сезона в чемпионате Украины «оранжево-черные» начнут 23 февраля домашним поединком премьер-лиги против «Десны».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» отправилось на сбор в Турцию без Беседина и Родригеса.

Фото ФК «Шахтер»

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