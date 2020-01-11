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ФСБ пыталась завербовать сотрудника "Укроборонпрома" (видео)

17:40 11 января 2020 79
ФСБ пыталась завербовать сотрудника «Укроборонпрома» (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Агенты ФСБ РФ пытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых оказался сотрудник предприятия «Укроборонпрома». Напомним, ранее в Харькове контрразведка СБУ предупредила организованное российской спецслужбой покушение на бывшего командира разведподразделения ВСУ.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ), все попытки вербовки граждан Украины осуществлялись на территории РФ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.

В частности, ФСБ интересовали данные об оборонной продукции, которую производит сумское предприятие.
СБУ подчеркивает, что обо всех случаях их вербовки граждане Украины добровольно сообщили украинской спецслужбе.

Появилось оперативное видео.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, ФСБ пыталась завербовать украинского бизнесмена прямо в пункте пропуска на границе с РФ.

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