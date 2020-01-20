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Сенцов сдал кровь для раненных бойцов ВСУ и призвал в сети последовать его примеру (фото)
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, мать и сын которого переехали из Крыма в Киев, посетил госпиталь, где сдал кровь для раненых бойцов. Об этом он сообщает в своем Facebook.
«Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!» — написал Олег Сенцов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киев в госпиталь привезли военных, которых тяжело ранили на Донбассе. В Министерстве обороны уточнили, что в столицу доставили девять бойцов. До этого они находились в госпитале Харькова, а затем их спецбортом доставили в Киев.
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