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Украина

Мать и сын Сенцова перехали из Крыма в Киев, жена осталась

16:31 13 января 2020 744
Сенцов с сыном
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который после пяти лет российских тюрем вернулся в Украину осенью 2019 года, перевез в Киев маму и сына, которые жили в аннексированном Крыму, а его супруга осталась на полуострове.

По словам Олега Сенцова, его жена родилась в Ивано-Франковске, но «приняла аннексию Крыма», а сын Влад жил в Крыму «под давлением пропаганды и лжи». Теперь парень ходит в обычную киевскую школу с инклюзивным образованием.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов стал почетным гостем церемонии вручения наград Европейской киноакадемии в Берлине, но так и не смог выступить со сцены — микрофон ему так и не дали.

Фото со странички Олега Сенцова в Facebook.

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