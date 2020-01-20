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В аэропортах Украины прошли концерты-реквиемы в память о погибших "киборгах" (фото, видео)
Исполняется ровно 5 лет героической обороне Донецкого аэропорта. В память о «киборгах"-военнослужащих, добровольцах, медиках и волонтерах, участвовавших в 242-суточной обороне международного аэропорта в 2014—2015 годах, в Украине приурочен ряд мемориальных мероприятий.
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В новом пассажирском терминале международного аэропорта «Одесса» прошел концерт-реквием в память о «киборгах». (Как сообщалось, именно так украинских военных начали называть сами же боевики, которые обстреливали Донецкий аэропорт из «Градов», минометов и танков. В результате этих обстрелов погибли около 200 украинских военных, еще около полутысячи получили ранения. Несмотря на это, наши «киборги» обороняли стратегический объект в нечеловеческих условиях, до последнего. Сепаратистские диверсанты, поддерживаемые российскими спецами, взорвали опоры нового терминала, после чего оборона аэропорта потеряла смысл).
Сегодня в просторном мирном терминале одесского аэропорта три оркестра — Военной академии, ВМС ВСУ и Нацгвардии, исполнили ряд композиций. В частности, «Колокола войны», «Тайна».
- Произведение «Колокол войны», которое написал в 2015 году молодой композитор, дирижер центрального оркестра Вооруженных сил Украины Борис Школов, в Одессе исполнили впервые, — рассказал начальник Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил ВСУ, капитан 2 ранга Любомир Сукенник. — Это произведение написано для уникального инструмента, который был создан из гильз разного калибра, привезенных из зоны АТО.
Концерты-реквиемы состоялись в киевском международном аэропорту «Борисполь»,
в международном аэропорту «Харьков».
Как отметили в Минобороны, международный аэропорт «Донецк» в новейшей истории Украины стал символом мужества, несгибаемой воли и профессионализма украинских воинов-«киборгов».
Выступления сводных военных оркестров также состоялись в аэропортах и ТРЦ Винницы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возле здания Министерства обороны в Киеве состоялась церемония «Колокол памяти», в которой принял участие президент Зеленский.
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