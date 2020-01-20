Украина

На не сумевшего покинуть Украину Микитася снова надели электронный браслет

Бывший народный депутат Максим Микитась, которого утром задержали в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Лондон, снова стал официально невыездным из Украины. Как сообщил адвокат бизнесмена в комментарии Украинской правде, на его клиента снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.

При этом адвокат сомневается в правомерности таких действий и решил направить официальный запрос в Государственную пограничную службу.

По информации УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.

В Лондоне Микитась якобы хотел пройти курс лечения.

Напомним, бывший депутат является подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблениях при строительстве жилья для бойцов Нацгвардии.

Также в числе подозреваемых — бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Его детективы НАБУ задержали в мае 2019 года.

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