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На не сумевшего покинуть Украину Микитася снова надели электронный браслет
Бывший народный депутат Максим Микитась, которого утром задержали в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Лондон, снова стал официально невыездным из Украины. Как сообщил адвокат бизнесмена в комментарии Украинской правде, на его клиента снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.
При этом адвокат сомневается в правомерности таких действий и решил направить официальный запрос в Государственную пограничную службу.
По информации УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.
В Лондоне Микитась якобы хотел пройти курс лечения.
Напомним, бывший депутат является подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблениях при строительстве жилья для бойцов Нацгвардии.
Также в числе подозреваемых — бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Его детективы НАБУ задержали в мае 2019 года.
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