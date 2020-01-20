Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве до 24 января: адреса и график работы

Здоровье и медицина

В столице продолжается реализация проекта «Врач в вашем доме». На прошлой неделе экспресс-тестирование прошли 933 человека. А всего с момента запуска программы — 117 088 киевлян. С 21 по 24 января первичное обследование могут пройти все желающие, а также — получить рекомендации врачей по его результатам. Напомним, в Украине введут электронные медкарты пациентов и уже назвали дату запуска проекта.

На минувшей неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты) 80 раз посещали больных на дому. Всего в рамках проекта врачи выезжали к более 6,58 тысячи раз.

На этой неделе, 21—24 января, медпункты (большинство из них работают с 11:00 до 14:00) открыты для пациентов по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

21−24 января — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

21 января — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

22 января — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

23 января — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

24 января — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

23 января — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

21 января — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

22 января — улицы Алматинская, 2, (амбулатория № 3), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж (амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1);

— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж (амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1); 23 января — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;

24 января — улица Алматинская, 37б;

Оболонский район

24 января — 11:00 — 13:00 — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты);

Печерский район

21 января — улица Подвысоцкого, 4а;

22−24 января — улица Омельяновича-Павленко, 15;

Подольский район

21 января — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

22 января — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

23 января — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

24 января — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

22, 24 января — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 11:00—13:00 )

21 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1;

22 января — улица Соломенская, 17, амбулатория №№ 1−3 ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

23 января — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2, ЦПМСП № 1;

24 января — проспект Лобановского, 2, амбулатория № 4 ЦАМСП № 2;

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

21 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

22 января — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

23 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

24 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, в течение третьей недели 2020 года зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ (на прошлой неделе этот показатель достиг 6 786, а на конец 2019 года — более 11 тысяч). Заболеваемость выросла на 35,2 процента. Но в целом интенсивность эпидпроцесса находится на низком уровне (ниже базовой оценки на 59,5 процента) и составляет 311 заболевших на тысячу человек. Взрослых заболело 3823 (на прошлой неделе 2709), а детей — 5 349 (4077). Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2 процента и составила 39,6 процента от общего количества заболевших детей. Госпитализирован 141 человек. С гриппом в медучреждения попало 17 пациентов, в Киевской городской детской инфекционной больнице находится 12 детей. Одного больного пришлось спасать от тяжелой пневмонии, с тяжелым гриппом в реанимацию попали двое детей. Медики советуют придерживаться правил: если подцепил грипп — сиди дома, а лучший способ уберечься от болезни — вакцинация. С начала эпидсезона против гриппа привились 50 734 человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа. Кроме того, читайте, почему в холодное время года рекомендуется есть чеснок и лук, а жирная пища помогает излечиться от гриппа.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Кроме того, в январе в столице можно бесплатно провериться на флюорографе.

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