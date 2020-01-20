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На Киев надвигается штормовой ветер: на 21 января в столице объявлен желтый уровень опасности
Во вторник, 21 января, в Киеве прогнозируется сильный штормовой ветер. Ранее жителей столицы предупредили об увеличении загрязненности воздуха.
РБК-Украина сообщает, что 21 января ожидаются сильные порывы ветра — они будут достигать 15−24 м/с. Предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать с 8:00 утра 21 января до 20:00.
В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты киевской горадминистрации призывает жителей столицы и гостей города соблюдать осторожность и придерживаться основных рекомендаций.
Во время сильного ветра все окна необходимо тщательно закрыть, а с лоджий и балконов — убрать вещи, которые могут выпасть наружу.
На улице рекомендуется держаться подальше от громоздких конструкций: рекламных щитов, линий электропередач, а также от деревьев (особенно тополей). Это правило следует соблюдать и при парковке автотранспорта.
Во время особо сильных порывов ветра необходимо спрятаться в ближайшем помещении либо найти природное укрытие.
Как сообщалось ранее, синоптик предупредила, что в ближайшие дни Украину ждет непогода.
Фото: TVi
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