Общество и люди

Сильный ветер и осадки: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

Во вторник, 21 января, погоду в Украине все еще будет определять антициклон, так что осадки не ожидаются.

Однако, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона — усиливается.

«Небольшой снег в понедельник, еще и благодаря небольшим „минусам“, оказался „предтечей“ осадков, которые ожидаются в Украине 22−23 января. В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер!» — предупреждает синоптик.

Температура воздуха 21 января будет колебаться в пределах 0−4 градусов тепла, на востоке -местами 0−2 градусов мороза, а на западе местами до + 4 + 6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 0−3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4−8 градусов.

В Киеве во вторник существенные осадки маловероятны — ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.

«22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений», — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в то время, как в Украине зима пока что бесснежная, в иранской столице Тегеране выпал снег — в сеть выложили впечатляющие фото.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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