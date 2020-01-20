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Украина

В Офисе президента объяснили, почему отключили комментарии к страницам в Instagram и YouTube

21:02 20 января 2020 211
Пресс-секретарь Зеленского
Инф. «ФАКТОВ»

Офис президента Владимира Зеленского объяснил отключение опции «комментировать» в Instagram и YouTube многочисленными атаками ботов и засильем коммерческой рекламы.

«В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube», — заявили в Офисе по обращению Украинской правды.

«Отдушиной» для украинцев остались Facebook-аккаунты Офиса президента и самого президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая «прославилась» своей способностью блокировать журналистов и блогеров в социальных сетях за их «неудобные» вопросы и попытки получить информацию о действиях ее шефа, неожиданно заявила, что Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей мира.

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