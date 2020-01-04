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Мендель заявила, что Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире
Украинский президент Владимир Зеленский, фото которого недавно было на первой странице издания Time, а перед Новым годом попало на обложку еженедельника The Week, становится влиятельной фигурой. Так считает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году», — написала она в Facebook.
Мендель также поделилась тремя правилами для СМИ, которые использовала за время работы в команде президента.
Подписчики Мендель считают такое смелое утверждение о влиянии Зеленского не совсем обоснованным. Они пишут, что украинский президент стал более узнаваемой фигурой после скандального разговора с президентом США Дональдом Трампом, который запустил импичмент американскому лидеру.
Напомним, в Украине действия президента Зеленского очень часто подвергаются критике. В частности, украинцы устроили в соцсетях настоящий троллинг главе государства из-за его спорного новогоднего поздравления.
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