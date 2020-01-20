Происшествия

В поезде "Киев — Ивано-Франковск" пассажиры избили проводника за просьбу не курить

В ночь на 20 января в поезде № 43 сообщением Киев — Ивано-Франковск четверо пассажиров избили 50-летнего проводника. Тот сообщил им о запрете курения в тамбурах вагонов и получил в ответ несколько ударов в лицо. Как сообщали «ФАКТЫ», после нового года в Днепре сняли с поезда пассажира в состоянии нервного срыва.

Начальник поезда был вынужден по радиосвязи вызвать полицию на станцию «Львов», где и задержали правонарушителей.

У проводника же госпитализированы серьезные травмы лица.

Этот и подобные ему инциденты в поездах побудили «Укрзалізницю» начать переговоры с Национальной полицией о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов по пути их следования, сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, весной 2019 года произошла кровавая драка двух пассажиров плацкартного вагона поезда «Харьков — Херсон», а после этого настоящую бойню устроили пассажиры поезда Новый Уренгой — Омск в России.

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