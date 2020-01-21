Разумков признал, что три четверти законов приняты с нарушением регламента

Украина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумов, выступивший ранее с опровержением информации о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривен, фактически признал, что три четверти законов были приняты с нарушением регламента.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

При этом он высказал уверенность, что если в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной.

«Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента», — заявил Разумков.

По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, но с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые касаются благополучия граждан.

«Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли „с голоса“ и не включили в законы», — добавил спикер парламента.

Глава Рады убежден, что не соблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.

Напомним, что в сентябре 2019 года комитет Верховной рады по вопросам регламента ВР рекомендовал парламенту принять законопроект № 1040−2 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов» для борьбы с законодательным спамом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил ряд условий, при выполнении которых запуск рынка земли даст свой результат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter