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Нардепам повысят зарплаты: Разумков озвучил сумму
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумов опроверг информацию о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривен. Об этом он заявил, открывая утреннее пленарное заседание 14 января.
По его словам, депутатам действительно индексировали зарплату в соответствии с повышением прожиточного минимума, однако размер повышения составил около 3 тысяч гривен.
«Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривен. Изменение заработной платы составляет около 3 тысяч гривен и связано оно с повышением прожиточного минимума», — цитирует главу парламента Интерфакс-Украина.
Также он отреагировал на информацию об огромных зарплатах и премиях министров, предложив в пятницу, 17 января, задать вопросы лично премьер-министру Алексею Гончаруку.
Напомним, ранее возник скандал после сообщений о многотысячных премиях чиновников украинского Министерства культуры.
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