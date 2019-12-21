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В Раде объяснили, когда заработает закон о рынке земли
Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что для запуска рынка земли, который неоднозначно воспринимается как многими гражданами, так и самими депутатами, народным избранникам будет нужно принять еще ряд документов. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Глава парламента уточнил, что принятие закона об обороте земли являются лишь частью внедрения земельной реформы. По его словам, Верховная рада в течение следующего года будет принимать законопроекты, которые смогут урегулировать все земельные вопросы для функционирования рынка.
«Надо привести в порядок реестры. Мы знаем о рейдерских схемах… Надо защитить собственников земли так же от того, что происходят рейдерские захваты. Нужно разобраться с той землей, которая является государственной, а фактически обрабатывается иногда по коррупционным механизмам. Это тоже правда. Это перечень вопросов, которые надо будет решить. Если мы говорим о принятии этого закона, это не означает, что после его принятия, он начнет работать. Он начнет работать только в конце 2020 года. Надо доработать еще много реформ. На это отведено время», — заявил Разумков.
Напомним, по словам спикера Совета Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Кроме того, председатель парламента назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Он дал комитету поручение завершить этот процесс до 10 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», намерение Рады принять закон о рынке земли привело к протестам под Верховной Радой 17 декабря. Митингующие выступали против принятия закона в его нынешнем виде.
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