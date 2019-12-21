23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Раде объяснили, когда заработает закон о рынке земли

2:57 21 декабря 2019 5
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что для запуска рынка земли, который неоднозначно воспринимается как многими гражданами, так и самими депутатами, народным избранникам будет нужно принять еще ряд документов. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Глава парламента уточнил, что принятие закона об обороте земли являются лишь частью внедрения земельной реформы. По его словам, Верховная рада в течение следующего года будет принимать законопроекты, которые смогут урегулировать все земельные вопросы для функционирования рынка.

«Надо привести в порядок реестры. Мы знаем о рейдерских схемах… Надо защитить собственников земли так же от того, что происходят рейдерские захваты. Нужно разобраться с той землей, которая является государственной, а фактически обрабатывается иногда по коррупционным механизмам. Это тоже правда. Это перечень вопросов, которые надо будет решить. Если мы говорим о принятии этого закона, это не означает, что после его принятия, он начнет работать. Он начнет работать только в конце 2020 года. Надо доработать еще много реформ. На это отведено время», — заявил Разумков.

Напомним, по словам спикера Совета Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Кроме того, председатель парламента назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Он дал комитету поручение завершить этот процесс до 10 января 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», намерение Рады принять закон о рынке земли привело к протестам под Верховной Радой 17 декабря. Митингующие выступали против принятия закона в его нынешнем виде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Венера в Водолее

Венера в Водолее: как это скажется на гороскопах всех знаков зодиака

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Пугачева

Никакой соли: стало известно, как похудела Алла Пугачева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер