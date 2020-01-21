Мир

В Сочи педофил надругался над 10-летней школьницей прямо в автобусе

В Краснодарском крае России, где в закрытой камере хранения торгового центра обнаружили мальчика, в городе Сочи произошел новый вопиющий случай: извращенец совершил действия сексуального характера в отношении малолетней.

Об этом пишет издание «Кубанские новости» со ссылкой на региональное управления Следкома страны.

Сообщается, что днем 7 января 2020 года 59-летний житель Сочи, находясь в общественном транспорте, стал приставать к ребенку и, выждав, когда в салоне практически не осталось пассажиров, совершил в отношении десятилетней девочки насильственные действия сексуального характера.

Дома девочка рассказала о произошедшем, и негодяя нашли по горячим следами.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов аналогичных преступлений.

Предполагаемый насильник арестован, суд рассматривает избрание обвиняемому меры пресечения — следствие ходатайствует о его аресте.

Уточняется, что жителю Сочи грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, уличенного в совращении пятилетней девочки. От растлителя малолетних пострадала его родная внучка. Случай подтвердил статистику полиции о том, что педофилы не обязательно выбирают свою жертву среди незнакомых детей.

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