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Виртуальная комната: Гончарук рассказал, как будет обеспечена прозрачность процесса приватизации
Пожаловавшийся на переизбыток во властных структурах подонков и негодяев премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как намерен бороться с коррупционерами. В частности, во время приватизации государственных объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.
Так, глава Кабмина поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов, но в основном только убыточных, оставив в собственности государства стратегически важные предприятия.
«Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через „своих“ людей на должностях зарабатывали миллионы. Эти схемы мы ликвидируем. Убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства!» — заявил Гончарук.
При этом, чтобы приватизация проходила максимально прозрачно, Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных.
«Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел», — пояснил Гончарук.
«Прозрачные условия приватизации — это один из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины!» — резюмировал премьер-министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук рассказал, как отнесся к скандалу с «пленкам» президент Владимир Зеленский. Он назвал президента «взрослым» и «мудрым» человеком, которого опыт делает сильнее, и с которым ему удалось найти общий язык.
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