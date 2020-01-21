Украина

Несмотря на право на заслуженный отдых, часть украинцев продолжает работать наемными работниками или предпринимателями. Поэтому иногда у них возникает вопрос, предусмотрено ли им увеличение размера пенсии, и кто будет производить перерасчет.

Так, в редакцию газеты «Пенсионный курьер» обратился мужчина, который вышел на пенсию в 2017 году, но продолжает работать предпринимателем. При назначении пенсии коэффициент заработка за период с 1983—1987 и с 01.07.2000 по декабрь 2016-му составил 2. В то же время за 2017−2019 годы коэффициент заработка был 5. При этом мужчину интересует, будет ли при пересчете пенсии через два года после ее назначения учтен заработок за 2017−2019, и как увеличится при этом размер его пенсии в 2020 году.

«Размер пенсии по возрасту определяется по нормам статьи 27 и с учетом норм статьи 28 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ (далее — Закон 1058) и зависит от продолжительности страхового стажа лица, величины его заработка, с которого были уплачены страховые взносы (коэффициентов страхового стажа и заработка) и времени выхода на пенсию», — объясняют эксперты.

В части первой статьи 40 Закона 1058 определено, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 01.07.2000 — по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами для исчисления пенсии также может быть учтена заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов.

В случае если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, то не раньше чем через два года оно имеет право на проведение перерасчета пенсии с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе.

Законом № 2148 от 03.10.2017 предусмотрено, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведения перерасчета, предусмотренного абзацами первым-третьим части четвертой статьи 42 Закона 1058, на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии определяет правления Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Исчисление страхового стажа, дающего право на перерасчет пенсии в соответствии с настоящей статьей, осуществляется не раньше дня, который следует за днем, по который исчислен страховой стаж во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

В то же время по желанию пенсионера и при целесообразности перерасчет пенсии производится либо с заработной платы (дохода), с которой была исчислена пенсия, или из заработка за периоды страхового стажа, указанные в части первой статьи 40 Закона 1058, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Оснований для учета заработка только за два последних года работы перед обращением за перерасчетом пенсии нет.

«В Вашем случае размер пенсии при перерасчете в 2020 году вычисляется по Вашему выбору из заработка за периоды с 1983—1987 (или других 60 месяцев страхового стажа до 01.07.2000 — по Вашему желанию) и с 01.07.2000 по декабрь 2019-му или только за период с 01.07.2000 по декабрь 2019-му. То есть будет учтен заработок за весь период страхового стажа начиная с 01.07.2000 и заканчивая периодом, который является основанием для перерасчета, то есть по декабрь 2019 года», — говорится в ответе пенсионеру-предпринимателю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине с апреля будет увеличен пенсионный возраст для женщин.

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