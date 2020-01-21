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Вне зависимости от коэффициентов: стал известен порядок перерасчета выплат одной из категорий пенсионеров
Несмотря на право на заслуженный отдых, часть украинцев продолжает работать наемными работниками или предпринимателями. Поэтому иногда у них возникает вопрос, предусмотрено ли им увеличение размера пенсии, и кто будет производить перерасчет.
Так, в редакцию газеты «Пенсионный курьер» обратился мужчина, который вышел на пенсию в 2017 году, но продолжает работать предпринимателем. При назначении пенсии коэффициент заработка за период с 1983—1987
«Размер пенсии по возрасту определяется по нормам статьи 27 и с учетом норм статьи 28 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ (далее — Закон 1058) и зависит от продолжительности страхового стажа лица, величины его заработка, с которого были уплачены страховые взносы (коэффициентов страхового стажа и заработка) и времени выхода на пенсию», — объясняют эксперты.
В части первой статьи 40 Закона 1058 определено, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная
В случае если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, то не раньше чем через два года оно имеет право на проведение перерасчета пенсии с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе.
Законом № 2148
Исчисление страхового стажа, дающего право на перерасчет пенсии в соответствии с настоящей статьей, осуществляется не раньше дня, который следует за днем, по который исчислен страховой стаж во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.
В то же время по желанию пенсионера и при целесообразности перерасчет пенсии производится либо с заработной платы (дохода), с которой была исчислена пенсия, или из заработка за периоды страхового стажа, указанные в части первой статьи 40 Закона 1058, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.
Оснований для учета заработка только за два последних года работы перед обращением за перерасчетом пенсии нет.
«В Вашем случае размер пенсии при перерасчете в 2020 году вычисляется по Вашему выбору из заработка за периоды с 1983—1987 (или других 60 месяцев страхового стажа
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине с апреля будет увеличен пенсионный возраст для женщин.
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