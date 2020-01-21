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Доллар и евро идут вверх: сколько стоит валюта 21 января
Во вторник, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 24,3257 грнивни за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 7 копеек.
Как сообщает «Минфин», официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар — 24,32 гривни за доллар, евро — 26,95 гривны за евро.
Также опубликованы курсы валют на «черном» рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют дальнейшее «проседание» гривни — доллар на межбанке может «подрасти» до 24,5 грн, а наличный в банках — до 24,3−24,6 грн.
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