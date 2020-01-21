- 09:53 На украинскую станцию в Антарктиду отправятся две женщины
- 09:40 Скандал вокруг тризуба получил продолжение
- 09:36 Украинцев предупредили о вспышке опасного заболевания: как себя защитить
- 09:30 В стиле Диснея: cобака заворожила интернет своими прекрасными глазами
- 09:30 «Киборг» Виталий Любенко («Веселый»): «Я хорошо понимал, что нам уготовано в случае подрыва ДАПа противником»
- 09:18 В СБУ уточнили, сколько украинцев остаются в плену у боевиков на Донбассе
- 09:02 «Не смогу содержать ребенка»: Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч гривен
- 08:59 Доллар и евро идут вверх: сколько стоит валюта 21 января
- 08:57 Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями
- 08:41 Ястремская разгромила соперницу на старте Australian Open
- 08:36 Застрелен в спину: в Донецке ликвидировали высокопоставленного российского офицера
- 08:25 Обстрелы не прекращаются: ВСУ понесли потери на Донбассе
Скандал вокруг тризуба получил продолжение
Несмотря на официальные извинения Великобритании, в которой украинский тризуб — национальный символ и герб — неожиданно попал в перечень экстремистских символов, до сих пор не ясно, будет ли он изъят из списка.
Об этом заявили в посольстве Украины в Великобритании. «И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, исключен из руководства по экстремизму. Ищем больше разъяснений от британской стороны», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.
А министр иностранных дел Вадим Пристайко добавил: «С тех пор об этом сожалеют. Пришло время пересмотреть руководство, удалив из него украинский тризубец».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британское «Руководство по экстремизму» ориентировалось на учителей и врачей, чтобы те могли распознать принадлежность пациентов или учеников к незаконным группировкам. В этом руководстве украинский тризуб назван «националистическим» знаком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..