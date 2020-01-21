Скандал вокруг тризуба получил продолжение

Украина

Несмотря на официальные извинения Великобритании, в которой украинский тризуб — национальный символ и герб — неожиданно попал в перечень экстремистских символов, до сих пор не ясно, будет ли он изъят из списка.

Об этом заявили в посольстве Украины в Великобритании. «И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, исключен из руководства по экстремизму. Ищем больше разъяснений от британской стороны», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

А министр иностранных дел Вадим Пристайко добавил: «С тех пор об этом сожалеют. Пришло время пересмотреть руководство, удалив из него украинский тризубец».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британское «Руководство по экстремизму» ориентировалось на учителей и врачей, чтобы те могли распознать принадлежность пациентов или учеников к незаконным группировкам. В этом руководстве украинский тризуб назван «националистическим» знаком.

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