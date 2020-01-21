Старший внук королевы Елизаветы снялся в китайской рекламе молока (фото, видео)

Мир

В то время, как британская пресса обсуждает переезд в Канаду принца Гарри и Меган Маркл, которые собираются самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, британской королеве Елизавете преподнес сюрприз самый старший из ее внуков. 42-летний сын принцессы Анны Питер Филлипс снялся в рекламе молока для китайского телевидения. Издание The Sun пишет, что за свое появление в двух роликах Питер мог получить гонорар в размере «десятков тысяч долларов».

Филлипс занимает ныне 15-е место в очереди на британский престол. При этом он никогда не носил никаких официальных титулов: принцесса Анна и ее первый муж, капитан Марк Филлипс, отклонили предложение королевы наделить супруга дочери графским титулом. А заодно отказались и от титулов для своих детей Питера и Зары — чтобы те могли вести более спокойную жизнь.

Однако в рекламе всячески подчеркивается королевский антураж Питера. Таким образом, возмущаются английские СМИ, Филлипс использует свои связи с семьей королевы для того, чтобы продавать молоко в Китае.

Более того, в рекламе фигурирует старинное поместье в графстве Уилтшир, принадлежащее маркизу Бату. Представители имения уже заявили, что не давали разрешения использовать изображения особняка в рекламе.

The ghetto!!! THE GHETTO! The British tabloid rats have gone after Meghan with a handful of baseless «merching» claims, while turning a blind eye on Peter Phillips, who is having a jolly good time moonlighting for a milk ad in Asia! There's something rotten about the Windsors. pic.twitter.com/cy7uI9lfMl — Pearl Kadupul (@idkwiadthgis) January 19, 2020

Ране «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри рекламирует актерские таланты Меган Маркл голливудским боссам.

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