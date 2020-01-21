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У волонтера Дианы Макаровой нашли опухоль: ей предстоит операция
Известный украинский волонтер Диана Макарова призналась в своем страшном диагнозе — у нее выявили огромное новообразование, которое успело прирасти к внутренним органам и даже начало мешать двигаться. Напомним, в декабре в Полтаве простились с 66-летним волонтером Алексеем Кабушкой, который последнее время боролся с онкологическим заболеванием.
Во вторник, 21 января, ей предстоит операция, сообщила волонтер в Facebook.
При этом женщина уточнила, что оперировать ее должны были раньше, но перенесли операцию из-за наличия множества противопоказаний.
«Операция должна была быть срочной, еще неделю назад, когда я обратилась к врачу и меня положили в больницу. Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта», — написала Макарова в сети.
Обратиться к медикам раньше она не смогла, так как и фронт требовал помощи, необходимо было помочь с утеплением здания, где расположился «подшефный» фронтовой госпиталь.
Напомним, 20 января в сети попросили о помощи в восстановлении легендарного боевого комбата 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Арата», героя публикации «ФАКТОВ» Андрея Гергерта, у которого диагностировали рак желудка.
Фото Цензор. Нет
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