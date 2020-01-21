- 13:57 Едва успел перейти мост: в районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина
- 13:42 «В украинские ДРГ никто не верит»: в ликвидации главаря боевиков «ДНР» нашли любопытный момент
- 13:34 Украинцы назвали главные составляющие патриотизма
- 13:24 Вынесли из квартиры сейф: в Одессе иностранцы устроили ограбление на миллион
- 13:19 Экс-начальнику одесской полиции отменили домашний арест
- 13:19 Хорошие новости, но не для всех: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
- 13:16 У Коломойского отсудили недвижимость на 100 млн
- 12:58 Быстро распространяется: что известно о смертельном "китайском" вирусе
- 12:54 "Оперировать нельзя": Андрей Гергерт рассказал о борьбе с раком
- 12:53 РосСМИ "потеряли" онкобольную Заворотнюк
- 12:48 Испанский суд признал инвестиции Степана Черновецкого законными
- 12:46 Стало известно о новых жертвах коронавируса
«В украинские ДРГ никто не верит»: в ликвидации главаря боевиков «ДНР» нашли любопытный момент
После ликвидации в оккупированном Донецке «заместителя командира полка спецназ ВВ «ДНР» Алексея Кривули в местной прессе почему-то не поднимался крик о вездесущей «укрДРГ», да и само это событие практически не освещалось.
Об этом пишет блогер Денис Казанский в своем Twitter, подчеркивающий, что на оккупированных территориях в «украинских диверсантов» давно не верят.
Об этом же говорит и журналист Юрий Бутусов, отметивший, что ликвидация одного из главарей боевиков — «хороший сигнал». «Кто бы это ни сделал — это правильно и по заслугам.
Забавно, что оккупационные СМИ боятся говорить о ликвидации Кривули. Обычных обвинений в адрес Украины нет», — пишет Бутусов на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке убили рэпера Егора «Борзини» — сына террориста «ДНР» Игоря Андриенко, чьи данные находятся в базе «Миротворца».
Фото со странички Юрия Бутусова в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.