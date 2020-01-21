«В украинские ДРГ никто не верит»: в ликвидации главаря боевиков «ДНР» нашли любопытный момент

Украина

После ликвидации в оккупированном Донецке «заместителя командира полка спецназ ВВ «ДНР» Алексея Кривули в местной прессе почему-то не поднимался крик о вездесущей «укрДРГ», да и само это событие практически не освещалось.

Об этом пишет блогер Денис Казанский в своем Twitter, подчеркивающий, что на оккупированных территориях в «украинских диверсантов» давно не верят.

Об этом же говорит и журналист Юрий Бутусов, отметивший, что ликвидация одного из главарей боевиков — «хороший сигнал». «Кто бы это ни сделал — это правильно и по заслугам.

Забавно, что оккупационные СМИ боятся говорить о ликвидации Кривули. Обычных обвинений в адрес Украины нет», — пишет Бутусов на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке убили рэпера Егора «Борзини» — сына террориста «ДНР» Игоря Андриенко, чьи данные находятся в базе «Миротворца».

Фото со странички Юрия Бутусова в Facebook.

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