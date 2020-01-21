Застрелен в спину: в Донецке ликвидировали высокопоставленного российского офицера

Украина

Новость о том, что 20 января в оккупированном Донецке застрелен некий Алексей Кривуля (позывной «Грин»), «заместитель командира полка «министерства внутренних дел Донецкой народной республики», сообщили российские и сепаратистские СМИ с пометкой «срочно». Портал «Новороссия» написал об этом со ссылкой на главу пресс-службы «вооруженных сил республики» Даниила Безсонова и российского военного корреспондента Марину Харькову.

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На сайте «Миротворец» о боевике есть следующие сведения. Он родился в июне 1976 года. Учился в павлоградской школе № 19, а затем в Ейском высшем военном авиационном училище. В боевых действиях на Донбассе участвовал с лета 2014 года. Его должность в России — первый заместитель начальника штаба бригады 7 ОМСБр (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание — майор.

Что случилось в Донецке, пока неизвестно. Но в соцсетях пишут, что россиянин был застрелен в спину, причем у подъезда дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на линии разграничения появились камеры хранения для номеров и паспортов фейковой республики.

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