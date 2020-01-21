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Общество и люди

В Киеве водитель автобуса набросился на юного пассажира: в сети разгорелись споры (видео)

14:47 21 января 2020 376
В маршрутке
Инф. «ФАКТОВ»

В столице водитель силой выдворял из салона автобуса школьника с мини-велосипедом. Ранее в Киеве неравнодушные пассажиры маршрутного такси утихомирили хама-водителя.

Видео инцидента с велосипедом разместила в Facebook группа «Киев Оперативный». Оно быстро собрала больше сотни комментариев.

Ролик свидетельствует, что поведение водителя, который пытался силой высадить из салона подростка, вызвало возмущение среди пассажиров автобуса.

В социальной сети также присутствует много возмущенных комментариев. Причем мнения пользователей разделились — некоторые считают, что водитель был прав.

Ранее сообщалось, что в Киеве, на бульваре Дружбы народов загорелся автомобиль Honda. Машина на большой скорости и снесла столб и перевернулась. Это привело к жуткой трагедии — водитель авто сгорел заживо.

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