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- 14:47 В Киеве водитель автобуса набросился на юного пассажира: в сети разгорелись споры
В Киеве водитель автобуса набросился на юного пассажира: в сети разгорелись споры (видео)
В столице водитель силой выдворял из салона автобуса школьника с мини-велосипедом. Ранее в Киеве неравнодушные пассажиры маршрутного такси утихомирили хама-водителя.
Видео инцидента с велосипедом разместила в Facebook группа «Киев Оперативный». Оно быстро собрала больше сотни комментариев.
Ролик свидетельствует, что поведение водителя, который пытался силой высадить из салона подростка, вызвало возмущение среди пассажиров автобуса.
В социальной сети также присутствует много возмущенных комментариев. Причем мнения пользователей разделились — некоторые считают, что водитель был прав.
Ранее сообщалось, что в Киеве, на бульваре Дружбы народов загорелся автомобиль Honda. Машина на большой скорости и снесла столб и перевернулась. Это привело к жуткой трагедии — водитель авто сгорел заживо.
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