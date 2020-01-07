Унижал украинцев: пассажиры марштурки утихомирили дебошира (видео)

Происшествия

В Киеве пассажиры маршрутки «настучали в бубен» агрессивному мужчине, который буянил в общественном транспорте утром 7 января. Ранее две пассажирки столичной маршрутки устроили драку из-ша места.

Об инциденте на Рождество сообщает в социальных сетях «Киев Оперативный». «Вот это так Рождественское утро… Неизвестно из-за чего с самого утра у людей в маршрутке 903 произошел конфликт с парнем, которому потом немного «настучали в бубен», — говорится в комментарии к видео.

Мужчина, стоявший в маршрутке оскорбительно отзывался о людях, из-за чего у едущих в транспорте мужчин сдали нервы и они вытолкали дебошира на улицу.

Осторожно, на видеозаписи присутствует нецензурная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео драки на остановке автобуса под Ровно. Инцидент возник из-за мест в переполненном транспорте — в потасовке участвовали отцы семейств, женщины и даже дети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter