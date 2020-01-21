Украина

Зарабатывали около 100 тысяч гривен в месяц: в Киеве «накрыли» онлайн-порностудию (фото, видео)

В столице правоохранители «накрыли» порностудию, которую организовала 33-летняя жительница Киевской области. Ранее в Кривом Рогу полиция ликвидировала порностудию с месячным доходом ее организаторов в 3 миллиона гривен.

В полиции Киева уточнили, что о подозрении сообщено троим фигурантам дела — двоим администраторам и веб-модели.

По словам врио начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексея Гаврилюка, в арендованных квартирах работали 20 девушек, которые за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера.

«Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 тысяч гривен», — отметил он.

Во время обыска в съемных квартирах и по месту жительства организатора порностудии в Киевской области правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье.

Фигурантам дела инкриминируют ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области следователи завершили расследование дела о развращением несовершеннолетних и создании порнофильмов с их участием. Организовал детскую порностудию 51-летний житель Киева. В порнофильмах он обычно снимал девочек в возрасте 14−15 лет, хотя были случаи задействования и совсем маленьких детей — 7 и 8 лет.

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