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В Германии неадекват под видом врача жестоко издевался над женщинами
В Германии мужчина, выдавая себя за врача, предлагал женщинам и девушкам так называемый эксперимент по обезболивающей терапии с помощью электрического тока. Напомним, в Черниговской области задержали 51-летнего мужчину, который приставал к детям на улице, представляясь врачом.
Как сообщает Би-би-си, 30-летний IT-специалист из Вюрцбурга за 3 тысячи евро предлагал своим жертвам принять участие якобы в эксперименте. Для этого он связывался с ними по Skype и заставлял сконструировать устройство, чтобы молодые женщины били себя током.
Также он просил своих «пациенток» привязывать себя к стулу и класть на виски различные металлические предметы.
Неадекватный ITшник был приговорен судом к 11 годам лишения свободы за попытки совершить убийство женщин.
Мужчина объяснил в суде свои действия тем, что получал сексуальное удовлетворение, наблюдая за мучениями женщин.
Всего злоумышленнику удалось обмануть 13 жертв.
Ранее «ФАКТЫ» писали о неадекватном покупателе, который напал на продавца в запорожском магазине. А также сообщали о злоумышленнике, который под Киевом напал на участкового инспектора полиции и травмировал его отверткой.
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