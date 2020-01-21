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Мир

В Германии неадекват под видом врача жестоко издевался над женщинами

16:29 21 января 2020 684
человек с проводом
Инф. «ФАКТОВ»

В Германии мужчина, выдавая себя за врача, предлагал женщинам и девушкам так называемый эксперимент по обезболивающей терапии с помощью электрического тока. Напомним, в Черниговской области задержали 51-летнего мужчину, который приставал к детям на улице, представляясь врачом.

Как сообщает Би-би-си, 30-летний IT-специалист из Вюрцбурга за 3 тысячи евро предлагал своим жертвам принять участие якобы в эксперименте. Для этого он связывался с ними по Skype и заставлял сконструировать устройство, чтобы молодые женщины били себя током.

Также он просил своих «пациенток» привязывать себя к стулу и класть на виски различные металлические предметы.

Неадекватный ITшник был приговорен судом к 11 годам лишения свободы за попытки совершить убийство женщин.

Мужчина объяснил в суде свои действия тем, что получал сексуальное удовлетворение, наблюдая за мучениями женщин.

Всего злоумышленнику удалось обмануть 13 жертв.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неадекватном покупателе, который напал на продавца в запорожском магазине. А также сообщали о злоумышленнике, который под Киевом напал на участкового инспектора полиции и травмировал его отверткой.

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