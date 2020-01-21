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«Снимите это немедленно!»: названы модные антитренды 2020 года (фото)
Стилисты говорят, что надо почаще разбирать свой гардероб, избавляясь от вещей, которые вы не носите последние полгода. Сделать подобную «ревизию» шкафа гораздо проще, ориентируясь на советы профессионалов о том, какие вещи уже вышли из моды.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фэшн-эксперт, режиссер программ о моде Светлана Лищинская назвала антитренды, от которых стоит избавиться, если есть желание выглядеть стильно. (ранее эксперт рассказала о модной обуви сезона.)
— Так и хочется иногда сказать некоторым представительницам прекрасного пола словами ведущей популярного проекта: «Снимите это немедленно!», — говорит Светлана. - И дело даже не в том, что кому-то не идет определенная вещь, а в полном нежелании следовать модным тенденциям.
— Это так уж важно?!
— Для современной женщины, которая держит себя в тонусе и внутренне и внешне, — конечно! Ведь, как ни крути, а первое впечатление о нас создается благодаря внешнему виду. Понятно, что у всех нас есть любимое платье или кофточка, с которыми мы ни за что не хотим расставаться, но стоит хоть иногда критично смотреть на себя в зеркало.
— Итак, от каких же вещей стоит избавиться в новом сезоне?
— Первым делом распрощайтесь навсегда с меховыми вещами: шубами, палантинами, жилетками и даже шапками. Сейчас носить на себе «мех убитого животного» — дурной вкус и нежелание становиться в ряды защитников наших меньших братьев. В развитых европейских странах, таких как Швеция, Дания, Норвегия, это уже давно считается недопустимым. До нас же только дошла волна отказа от использования меховых изделий.
— Чем их заменить в холодное время года?
— Синтетические шубки действительно не сильно согревают в холода. Их можно носить только при небольшой плюсовой температуре. Но сейчас огромен выбор пуховиков, которые, кстати, тоже используют синтетические наполнители. И они часто гораздо теплее натурального пуха. Только не стоит покупать популярные в прошлом сезоне пуховики-одеяла. Замените их более элегантными моделями.
— От каких вещей еще стоит избавиться?
— Перестаньте укутывать шею в снуды — вязаные шарфы без начала и конца. Их прекрасно заменит длинный кашемировый шарф в клетку или однотонной расцветки. Завяжите его поверх пальто или просто перебросьте через плечо — это стильно и модно. Кстати, не стоит подбирать шапку в цвет шарфа или наоборот. Позвольте себе быть разнообразной и непредсказуемой.
— О какой паре обуви стоит забыть?
— Отложите свои любимые ботфорты — возможно, их время еще вернется, но точно не в ближайшем сезоне. Купите лучше пару длинных, до колена, сапог на устойчивом каблуке — сейчас как раз время распродаж. И пора уже расстаться с уггами — понятно, что это комфортная обувь, но к стилю и моде она уже не имеет никакого отношения.
— Будут ли по-прежнему в моде парки?
— Эту вещь лучше отложить для поездок в лес или на дачу. Парки, безусловно, удобны и практичны. Но сейчас они, скорее, перешли из разряда модных вещей в спортивные. А вот от джинсов скинни я бы рекомендовала и вовсе отказаться.
— Какой же моделью их заменить?
— Самая актуальная модель — ровные джинсы. Низкая посадка ушла в прошлое, и сейчас стоит покупать брюки с высокой или средней посадкой. Я, например, этому очень рада. Слишком узкие джинсы сковывают движения, а низкий пояс выдает все недостатки фигуры.
— Какой фасон свитера уже не будет актуален в новом сезоне?
— Это бесформенный свитер. Только давайте не путать его с «оверсайз». Бесформенный свитер, в основном из мягкого трикотажа, больше похож на растянутое платье, которое вы все никак не решитесь выбросить. Он предательски подчеркивает недостатки фигуры и плохо сочетается с остальными вещами. Стоит также забыть про длинные кардиганы, которые были актуальны еще в прошлом сезоне. А вот их короткие варианты, длиной до талии, на мелких пуговицах, стоит как раз приобрести.
— Что можно сказать о платьях?
— Длинные трикотажные платья уже не актуальны. В моде приталенные модели из хлопковых тканей в мелкие цветочки или пастельных тонов. Забудьте про короткие джинсовые юбки и их кожаных собратьев. Никаких пышных юбок-солнце! Выбирайте модель длиной чуть ниже колена — в моду возвращается тотальная женственность.
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— Значит, объемные пиджаки тоже можно отложить?
— А вот их оставьте — они будут хитом нового сезона, как и объемные пальто. Дело в том, что, надевая такие вещи, скажем, на легкое платье или юбку, вы становитесь миниатюрной и незащищенной. Объем лишь еще больше подчеркивает утонченность его обладательницы. И наоборот, приталенный пиджак проявит недостатки фигуры, поэтому от него и стоит избавиться. Как и от приталенных блузок. Выбирайте рубашки мужского кроя однотонных расцветок. А вот акцент на талии можно сделать при помощи изящного пояса.
— Как изменилась мода на брюки?
— Если в прошлом сезоне вы купили брюки с лампасами, приберегите их для лучших времен. Не стоит носить и брюки со стрелками — слишком у них уж деловой вид. И, конечно, уберите велосипедки, которые были так популярны прошлым летом. Вернее, оставьте их лишь для занятий спортом. Как и сумки-бананки — удобная вещь, которая теперь может пригодиться вам лишь во время пробежки.
Ранее Светлана Лищинская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, какие вещи непременно должны быть в зимнем гардеробе модницы.
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