Спросите у «ФАКТОВ»

Когда и как будут ремонтировать Крещатик и другие автомагистрали Киева?

«У нас таперь каждый год в столице ремонтируют дорожное покрытие, и во время работ, как правило, перекрывают движение. Уже несколько раз слышала, что собираются заняться и главной улицей Киева. Когда и что планируется поменять на Крещатике? И какие у дорожников планы на 2020 год?» Петр Викентиевич, Киев, водитель

Как рассказали «ФАКТАМ» в корпорации «Киевавтодор», улицу Крещатик (которая располагается между Бессарабской и Европейской площадями) планируют капитально отремонтировать. По проектно-сметной документации, которая сейчас разрабатывается, поменяют покрытие проезжей части, элементы мощения тротуаров, возле выхода из станции метро «Крещатик» уложат нескользкий гранит. Кроме того, вдоль улицы проектируется трассировка будущей велодорожки, а для людей с проблемами зрения обустроят направляющие полосы тактильной плиткой. Обновят также ливневые коммуникации. На стадии проектных работ для обсуждения привлекается и общественность.

Крещатик планируют сделать удобным для всех. Вдоль улицы много исторических зданий, на фасадах которых хотят обновить и подсветить нумерацию. В ходе ремонта также модернизируют уличное освещение, обезопасят транспортные остановки боллардами (выдвижными столбиками, защищающими пассажиров от наездов машин) и закроют парковку на тротуарах.

О точных сроках начала реконструкции пока говорить рано, ведь еще не запланировано финансирование объекта (только проект обойдется в 18−20 миллионов гривен). Предположительно, к капитальному ремонту приступят в будущем году.

А в 2020-м «Киевавтодор» планирует завершить начатое в прошлом году. Так, продолжится ремонт проспекта С. Бандеры — одной из ключевых магистралей столицы. Еще должны заасфальтировать улицы Чернобыльскую, Туполева, Заболотного, закончить капитальное обновление проспекта Л. Гузара (бывший Космонавта Комарова) и при благоприятном финансировании — отремонтировать улицу Борщаговскую. Планируется также закончить реконструкцию Борщаговского путепровода, двух пешеходных мостов через линию скоростного трамвая (Борщаговка) — возле кинотеатра «Лейпциг» и на улице Василенко. Водителям придется потерпеть некоторые неудобства во время дорожных работ.

Проектируется реконструкция Пейзажной аллеи, к работам на которой намерены приступить уже нынешней весной. На Пейзажке заменят асфальт фигурной плиткой (она должна светиться), установят ограждение для транспорта, дополнительную подсветку для скульптур, отремонтируют подпорную стену, поддерживающую ярус склона. Эта аллея станет началом большого туристического маршрута, стартующего на Пейзажной аллее. Его можно продолжить, опустившить вниз, и по новой аллее (под Музеем истории Украины) через арку попасть к Андреевскому спуску, затем повернуть на Аллею художников и выйти в парк «Владимирская горка», из которого по новому пешеходному мосту можно дойти к парку «Крещатый», Мариинскому парку и дальше. В планах — продлить этот турмаршрут от Пейзажки до Печерской лавры.

Напомним, в Киеве 28 декабря 2019 года после реконструкции открыли Шулявский мост.

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