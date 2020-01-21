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Шоу-бизнес

Богиня: Надя Дорофеева порадовала новыми горячими фото в купальнике

17:03 21 января 2020 275
Надя Дорофеева из группы «Время и Стекло»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане, порадовала поклонников новыми горячими пляжными фото. На своей странице в Instagarm красотка опубликовала несколько снимков в купальнике, показав стройную фигуру. Надя, в черном бикини, подчеркивающем ее формы, позирует на берегу океана на фоне пальм. Картинка — глаз не оторвать!

Подписчики в комментариях засыпали Надю комплиментами, называя ее богиней.

Ранее Надя Дорофеева взволновала поклонников пикантным кадром на пляже, она снялась топлес, прикрыв грудь лишь книгой.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк во время отдыха в Буковеле засветила упругие ягодицы.

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